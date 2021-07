Wittershausen 14.07.2021

Segnung von Fahrzeugen

Im Anschluss an die Wortgottesfeier zum Hl. Christopherus werden am Sonntag, 25.Juli, am Feuerwehrhausplatz in Wittershausen die Fahrzeuge gesegnet. Beginn ist um 10 Uhr. Wer eine Sitzmöglichkeit brau...