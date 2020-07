Segnung von Fahrzeugen

Am 24. Juli gedenkt die katholische Kirche des hl. Christophorus, der zu den 14 Nothelfern gezählt wird. Christophorus wird weltweit als der Patron all derer, die unterwegs sind, vor allem der Autofahrer, verehrt. Die Franziskaner von Vierzehnheiligen nehmen dies zum Anlass, am Sonntag, 26. Juli, eine Andacht zu Ehren des hl. Christophorus und danach eine Fahrzeugsegnung zu halten. Die Andacht findet um 14 Uhr in der Basilika am Gnadenaltar statt. Teilnehmen dürfen maximal 50 Personen. Danach werden alle Fahrzeuge, die um die Kirche versammelt sind, und deren Fahrer gesegnet. In Absprache mit der Stadt Bad Staffelstein dürfen zu diesem Anlass die Fahrzeuge zur Basilika durchfahren und davor parken. Nicht nur Autofahrer, sondern auch Motorrad-, Fahrrad- oder Traktorfahrer sind eingeladen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeindeverbindungsstraße Vierzehnheiligen - Uetzing/Oberlangheim gesperrt und eine Zufahrt von oben her deshalb nicht möglich ist. red