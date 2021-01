Aus gegebenen Anlass können die Ministranten aus Unterpreppach am heutigen Dreikönigstag nicht wie gewohnt mit ihren Liedern und Segenswünschen von Haus zu Haus ziehen. Dennoch wollen sie ihrem Motto "Segen bringen - Segen sein" gerecht werden und sich für die Spendenaktion "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" einsetzen. Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Im heutigen Gottesdienst ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Unterpreppach werden die Minis zu Wort kommen, und es wird der Segen für die Haushalte erteilt. Die Familien sind aufgerufen, die Türaufkleber und Spendentüten beziehungsweise Überweisungsformulare mitzunehmen oder im Laufe des Tages abzuholen. Weitere Materialien wie Sternsingerzeitschrift und Ausmalbilder für die Kleinen zum Mitnehmen und Informieren liegen auf. cb