Seelsorge in Notfällen und Morgengebet

Das katholische Pfarramt St. Kilian bittet um Beachtung der geänderten Zeiten des Pfarrbüros: Bis 4. September ist das Büro telefonisch am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr unter 09573/4315 erreichbar. Bei seelsorgerischen Notfällen ist die Pfarrei über die Handynummer 0160/98705834 jederzeit erreichbar. Die Spätschicht "Denk an dich und lass den Rest mal ruhen" mit der Band "Viels@itig" ist am Freitag, 28. August, um 19 Uhr auf der Seebühne im Kurpark. Die Wallfahrt nach Marienweiher kann nicht stattfinden. Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt zum Morgengebet auf der Seebühne im Kurpark jeden Mittwoch im August um 9 Uhr ein. "Innehalten - Entspannen - Zur Ruhe kommen" heißt es jeden Freitag im August um 19 Uhr mit Meditation & Musik in der Pfarrkirche St. Kilian, am 28. August mit Begleitung von Sebastian Rauer an der Orgel. red