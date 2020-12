Das Rauschen des Regnitzwassers deckt sich mit dem Rauschen des Meeres aus den Lautsprechern. Die verzerrten Notrufe eines havarierten Bootes schallen aus den Boxen über die Untere Brücke. Aktivistinnen in orangefarbenen Schwimmwesten schreiben mit Kreide "Schafft sichere Häfen" auf die Bodenplatten der Brücke. Es ist der Tag der Menschenrechte und die Seebrücke Bamberg macht sich ganztätig für die Situation von Geflüchteten an den Außengrenzen Europas stark. Es ist die einzige Aktion, welche vor Ort stattfindet. Weitere Gruppen bieten digitale Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Menschenrechte an.

Anders als bei früheren Veranstaltungen im Rahmen der Menschenrechtswoche muss nun alles coronakonform ablaufen und Redebeiträge schallen nacheinander aus dem Lautsprecher, um die Passanten zu erreichen. Jonas Glüsenkamp, Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent, führt dabei aus, wie sich die Stadt bereits als sicheren Hafen per Stadtratsbeschluss erklärt habe, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als dass die Verteilung laut Königssteiner Schlüssel verlange. Außerdem soll private Seenotrettung entkriminalisiert werden. Er ist sich sicher: "Gemeinsam bilden die sicheren Häfen eine starke Gegenstimme zur Abschottungspolitik der Bundesregierung."

"Das wichtigste Menschenrecht ist das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Gesundheit und eine sichere Wohnung. All das ist den Menschen auf der Flucht versagt", betont Erzbischof Ludwig Schick.

Der größte Teil der Tonspur wird aber von der Stimme David Diedrichs ausgefüllt: Der Schauspieler des E.T.A-Hoffmann-Theaters erzählt mit angespannter Stimme von den Schicksalen von gut 4000 Menschen, welche seit Jahresbeginn durch die EU-Grenzpolitik ihr Leben lassen mussten. Wenn möglich nennt er dabei Herkunft, Alter und Namen. Bei den meisten Menschen ist dies gar nicht nachvollziehbar. Ganze 20 Minuten umfasst diese lange Liste.

Verbunden mit der Aktion am Tag der Menschrechte ist auch eine Spendensammelaktion für die private Seenotrettungsorganisation "Sea-Eye". Laut Antonia Vogel von der Seebrücke Bamberg sind 2500 Euro das Ziel. So viel kostet ein Tag Seenotrettung für Material und Logistik. Satte 400 Euro kamen innerhalb von einem Tag zusammen. "Es wäre wünschenswert, wenn sich noch mehr Städte in Oberfranken den sicheren Häfen anschließen würden. Oder selbst finanzielle Mittel für die private Seenotrettung spenden würden", fasst die Aktivistin weitere Möglichkeiten für die Politik vor Ort zusammen.