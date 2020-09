Gunther Sedl-meyer kandidiert für den Bundestag für die Bayernpartei. Der 62-jährige Diplom-Sozialpädagoge aus Reckendorf wurde jetzt in Stadelhofen einstimmig zum Direktkandidaten der Bayerpartei für den Wahlkreis 240 Kulmbach gewählt.

Laut der Pressemitteilung der Partei will Sedlmeyer unter anderem die Rentenarmut bekämpfen. "Es kann nicht sein, dass Menschen ihr Leben lang gearbeitet haben und dann von der Rente kaum leben können, eine kräftige Rentenerhöhung sehe ich als unumgänglich an", so der Kandidat. Weiterhin wolle er sich für eine bessere Entlohnung der Pflegekräfte in den Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behindertenheimen einsetzen. In puncto innere Sicherheit will Sedlmeyer die Bürger schützen, ohne die persönlichen Freiheiten einzuschränken. In der Landwirtschaft setzt er sich für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe ein, um zu verhindern, dass landwirtschaftliche Betriebe aufgeben müssen. Sedlmeyer ist gegen eine Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei - Polizeidienst sei Angelegenheit der Länder. Und er möchte die Bundeswehr nur zu humanitären Hilfen im Ausland einsetzen. red