Im Landkreis Bad Kissingen werden am Dienstag, 13. April , sechs neue Corona-Fälle vom Landratsamt gemeldet. Aktuell sind somit 176 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 24 weitere Personen genesen.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 87,2, teilt das Landratsamt in seiner täglichen Berichterstattung mit.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2845 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2577 Personen. 92 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 315 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 23 Personen, heißt es weiter. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (116) Hammelburg (32), Bad Brückenau (28). Betroffene Einrichtungen sind die Reha-Klinik Saale in Bad Kissingen: zwei Mitarbeiter*innen, die Reha-Klinik in Bad Bocklet: ein/e Mitarbeiter*in und das Helios St. Elisabeth Krankenhaus in Bad Kissingen: ein/e weitere/r Mitarbeiter*in.

Die Stadt will eine Möglichkeit zum kurzfristigen Testen schaffen. Deshalb richtet die Stadt Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit Laboklin direkt am Rathaus (im Stadtsaal) ein solches Schnelltest-Zentrum ein. Die Eröffnung ist für Montag, 19. April geplant, teilt die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung mit. red