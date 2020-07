Seat wird angefahren

In der Unteren Vorstadt in Haßfurt wurde im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 18.45 Uhr, ein geparkter Seat Ibiza von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Seat wurde die rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Beim Auto des Unfallverursachers, der flüchtete, handelt es sich vermutlich um einen roten Pkw. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Ruf 09521/9270. red