Schwimmlehrer verabschiedet

Von 2013 bis 2020 betreuten Hans und Marianne Hönig aus Haßfurt Kinder beim Kinderschwimmkurs des Volksbildungswerkes (VBW) im Königsberger Hallenbad. Über 40 Schwimm- und Trainingskurse haben sie in dieser Zeit geleitet und mehr als 500 Kindern das Schwimmen beigebracht. Viele Buben und Mädchen legten in den sieben Jahren ihr Schwimmabzeichen ab. Jetzt hören die Schwimmlehrer auf. Dieser Tage wurden sie im VBW-Heim von der Vorstandschaft des VBW mit einem kleinen Präsent verabschiedet. Vorsitzender Kurt Sieber stellte ihre Zuverlässigkeit und die Fähigkeit heraus, die Kinder zum Schwimmen zu motivieren. "Die Kinder sind gerne zu Ihnen gekommen." Durch ihr Wirken wurde laut Sieber vielen Kindern Sicherheit beim Baden sowohl in einem Schwimmbad als auch in einem See mitgegeben. sn