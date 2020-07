Schwimmen und Planschen bis in den Abend

Neue Öffnungszeiten pünktlich zum Start in die Sommerferien gibt es für das Haßfurter Erlebnisbad, das vom Haßfurter Stadtwerk betrieben wird. "Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 24. Juli unsere Öffnungszeiten verlängern können", erklärte dazu Geschäftsführer Norbert Zösch.

Das Erlebnisbad Haßfurt ändert pünktlich zum Start in die Sommerferien die Öffnungszeiten. Das Erlebnisbad ist ab sofort von 9 bis 12 Uhr und durchgehend von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist die Wasserrutsche wieder geöffnet. Die Eintrittspreise sind wie folgt geregelt: In der Öffnungszeit von 9 bis 12 Uhr gelten die bisherigen Regelungen (bei einem Besuch unter zwei Stunden gibt es 1,50 Euro zurück). Während der Öffnung von 13 bis 20 Uhr gilt der normale Tarif von 4 Euro für Erwachsene. Wer allerdings das Bad innerhalb von zwei Stunden verlässt, erhält ebenfalls 1,50 Euro zurück.

Zösch wünscht allen Schülern eine schöne Ferienzeit, den Bürgern und allen Besuchern eine erholsame Sommerzeit und viel Spaß im Erlebnisbad. "Wir hoffen auf gutes, warmes Sommerwetter und das Wichtigste, dass wir alle gesund bleiben", so Geschäftsführer Norbert Zösch. Allerdings gelten weiterhin die Corona-Beschränkungen. Für Gäste, wie Beschäftigte gilt das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Meter. Händeschütteln, Umarmungen und ähnliches sind untersagt. Das Aufhalten in engen Räumen ist von maximal zwei Personen gleichzeitig nur mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. Für alle Gäste gilt ein permanentes Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, außer auf dem Weg vom Liegehandtuch zu den Becken, in den Becken und auf dem Rückweg zum Handtuch. Zusätzlich müssen alle Gäste namentlich an der Kasse erfasst werden, dass die Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. red