Nach über zwei Wochen Probebetrieb können alle Mitglieder des SC Haßberge ab sofort wieder Schwimmzeiten im Hallenbad "Welle" in Haßfurt am Schulzentrum nutzen. Darauf weist der Verein in einer Pressemitteilung hin.

Nachdem aktuell keine Kurse für Aquafitness und Kinderschwimmen angeboten werden können, stehen sogar mehr Stunden als vor der Badschließung für das Breitensport-Schwimmen zur Verfügung.

Konzepte für die Nutzung

In Abstimmung mit dem Landratsamt wurden nach den Vereinsangaben ein Hygienekonzept und ein begegnungsfreies Wechselkonzept erarbeitet, "welches es relativ einfach macht, die Abstandsregeln einzuhalten".

Zur namentlichen Erfassung der Teilnehmer und zur Regulierung der Teilnehmerzahl ist es jedoch erforderlich, sich rechtzeitig vorab per E-Mail, Telefon oder Whatsapp anzumelden. Wie dies funktioniert, dazu die neuen Schwimmzeiten und alle Informationen zum Hygienekonzept und zum Wechselkonzept, das steht im Internet unter www.sc-hassberge.de direkt auf der Startseite unter Aktuelles.

Wer braucht Informationen?

Noch ein Hinweis an alle SC-Mitglieder: Wenn sich hierzu etwas Neues ergeben sollte, wird der Verein eine- E-Mail an alle dem SC bekannten Mitglieder-Mail-Adressen senden. Wer bisher keine Informationsmails erhalten hat, aber aktuelle Informationen bekommen möchte, soll eine E-Mail mit Namen sowie E-Mail-Adresse und einem kurzen Hinweis an mitgliederverwaltung@sc-hassberge.de schicken, so der Verein. red