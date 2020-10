Die vierten Klassen der Grundschule Großenseebach waren zu Besuch im Rathaus der Gemeinde Großenseebach. Dort begrüßte Bürgermeister Jürgen Jäkel die Schüler im Ratssaal und stellte sich im Rahmen des Heimat- und Sachkunde-Unterrichtes deren Fragen: "Was arbeitet eigentlich der Bürgermeister den ganzen Tag und macht ihm die Arbeit Spaß?

Wie funktioniert das denn mit dem Gemeinderat, was machen die da und warum treffen sie sich?" Aber auch Fragen nach dem Unterschied zwischen Nachbargemeinden und Nachbarorten wurden von Jäkel spielerisch und kindgerecht beantwortet.

Ja, die Arbeit mache ihm sehr viel Spaß, man wisse zwar nicht, was an einem Tag so alles auf einen zukomme und ob es Probleme auf Baustellen oder unter Nachbarn gebe, aber die Arbeit sei sehr vielfältig und schön. Zusammen mit den sehr engagierten Mitarbeitern der Verwaltung versuche man, den Bürgern bei ihren täglichen gemeindlichen Problemen - wie zum Beispiel in Baurechtsfragen - weiterzuhelfen. Dass der Bürgermeister nicht immer alles alleine entscheidet und der Gemeinderat, sprich die gewählten Vertreter der Bürger, im regelmäßigen Turnus auch ein Wörtchen mitzureden haben, das fanden die Schüler sehr spannend.

Selbstverständlich wurden Wünsche an den Bürgermeister gerichtet. An erster Stelle stand der Wunsch nach einem Schwimmbad, gefolgt von einer Eisdiele. Das mit dem Schwimmbad wird wohl eher nichts werden, da die Schüler dann doch verstanden, dass der Kostenaufwand hierfür zu hoch für Großenseebach wäre. Bei der Einrichtung einer Eisdiele könne man ja überlegen, eine "Eisstation" im Rahmen der geplanten Dorfplatzsanierung einzurichten.

Nachdem alle Fragen beantwortet und Wünsche geäußert waren, durften sich die Kinder mit Getränken, einer Brezel und etwas Gemüse stärken, bevor es wieder in die Schule ging. red