Reisebüros würden gerne die schönsten Tage des Jahres verkaufen, Angebote gäbe es reichlich. Doch Corona änderte für die Reisebranche alles. Vesna Sabljo übernahm 2018 das Reisebüro Fella in Hammelburg. Die ersten Jahre liefen genau wie die Jahre zuvor, und Sabljo bereute den Schritt in die Selbstständigkeit zu keinem Zeitpunkt. Doch Corona änderte alles. Nach Lockdown und Reisewarnungen gab es nur noch Stornierungen. Niemals hätte Vesna Sabljo mit so einem Umsatzeinbruch gerechnet.

Nun schreibt ihr Reisebüro, wie auch andere, nur noch rote Zahlen. Doch die monatlichen Kosten laufen weiter. Die einmalige Soforthilfe verpuffte schnell. Eine Besserung für die Reisebranche ist aufgrund der erneut steigenden Infektionsraten nicht in Sicht. Ein zweites Standbein ist für sie das Messegeschäft. Seit 1989 ist Sabljo da präsent. Derzeit ist sie auf der Ufra in Schweinfurt mit einem Stand. Doch auch dort macht Corona es schwierig, gute Umsätze zu generieren. Das Hygienekonzept ist mehr als sehr gut, und die Besucher können sich sicher in den Hallen und auf dem Gelände bewegen. Doch was nützt das beste Konzept, wenn die Besucher ausbleiben? Vesna Sabljo blickt dennoch positiv in die Zukunft. "Es wird schon wieder nach oben gehen. Unsere Reisebüro-Kunden werden den Weg zu uns zurückfinden, wenn Corona es wieder zulässt. Wir müssen diese Durststrecke gemeinsam durchstehen." Noch bis zum 4. Oktober ist die Ufra in Schweinfurt geöffnet.