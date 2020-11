Die im Frühjahr geplante Jahreshauptversammlung konnte wegen Corona nicht stattfinden, Nun holte die Waldbesitzervereinigung (WBV) Kreuzberg in der Zweifachturnhalle in Hallerndorf ihre Versammlung nach.

Der Vorsitzende Bernhard Roppelt und Geschäftsführer Matthias Koch blickten auf ein schwieriges Jahr 2019 zurück. Die Wälder litten und leiden unter der Trockenheit und Schädlingsbefall. Der Verkauf von Holz brachte kaum Erträge, da Rekordmengen an Schadholz auf dem Markt waren und immer noch sind.

Gerade in diesen Zeiten sei es jedoch eine wichtige Aufgabe, den Wald auf den Klimawechsel einzustellen und Waldbesitzer beim Waldumbau zu unterstützen. So leistete die WBV wichtige Arbeit in der Information und Beratung der privaten Waldbesitzer und bei der Durchführung von Maßnahmen wie Einschlägen und Pflanzungen.

Die für eine weitere Handlungsfähigkeit wichtige Beitragsanpassung wurde von der Versammlung genehmigt und bildet ab 2021 einen sicheren finanziellen Grundstock. red