Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Marburg wurde bei einem Sturz am Donnerstagfrüh in der Ortsdurchfahrt von Rodholz schwer verletzt. Auf dem Weg von Schwarzerden nach Poppenhausen kam er um 2 Uhr morgens in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall gegen einen Gartenzaun zog sich der Fahrer schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro, wie die Polizeistation Hilders mitteilt. pol