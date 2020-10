Schon der Gedanke, die Kosten für die deutsche Verkehrspolizei den Spediteuren aus anderen EU-Mitgliedstaaten über die Lkw-Maut zumindest teilweise aufzubürden, ist dreist. Es wäre falsch, dafür den amtierenden Bundesverkehrsminister allein in die Verantwortung zu nehmen. Seit dem Start des Mautsystems für den Schwerlastverkehr haben etliche Amtsvorgänger die Idee weitergetragen. Keiner scheint je auf die Idee gekommen zu sein, dass er damit europäisches Recht bricht - obwohl es vielfältige Signale gab. Niemand hat je bestritten, dass die Straßenbenutzungsgebühr für Laster mit über 7,5 Tonnen rechtens ist. Schwere Fahrzeuge beanspruchen die heute 13 230 Kilometer Autobahn und 37 818 Kilometer Bundesstraßen, auf denen die Gebühren erhoben werden, mehr als leichte Fahrzeuge. Und doch hätte man von dem Gutachter-Gremium, das die Mauthöhe immer neu kalkuliert, erwarten dürfen, sich an geltendes Recht zu halten. Nun trägt die Bundesrepublik erneut den Schaden. Auch wenn der materielle Verlust nicht mehr gutzumachen ist, so könnte Scheuer wenigstens den Imageverlust für Deutschland in Grenzen halten. Aber dazu müsste er in wenigen Wochen eine Neufassung der Eurovignetten-Richtlinie präsentieren, die nicht nur ökologisch ausgewogen ist, weil sie emissionsarme Lkw von der Maut ausnimmt, sondern eben Ungereimtheiten beseitigt. Scheuer hat die Chance dazu, das deutsche System zu reparieren - und zwar schnell. Denn mit jedem weiteren Tag wächst die Höhe eventueller Schadensersatzforderungen von den Logistikunternehmen.