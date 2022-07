Zu einem Unfall ist es am Samstagabend in der Tilsiter Straße gekommen. Dabei wurde laut Polizei ein 70-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Als dieser auf der abschüssigen Tilsiter Straße in Richtung der Berliner Straße fuhr, stürzte er ohne Fremdbeteiligung. Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen sowie Schürf- und Platzwunden zu. Auch geht die Polizei davon aus, dass der Mann Knochenbrüche erlitten hat. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der 70-jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nach Würzburg geflogen werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben, dass Mann zuvor in einer Bar gewesen sei und dort alkoholische Getränke zu sich genommen habe. Die Folge: Eine Blutentnahme stand an. Das Ergebnis steht noch aus. Am E-Bike entstand ein geringer Sachschaden, der nach vorläufiger Schätzung bei rund 200 Euro liegen dürfte. Gegen den 70-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizeiinspektion Hammelburg führt in diesem Fall die

Ermittlungen. Da der Mann zum Unfallzeitunkt keinen Fahrradhelm trug, appelliert die Polizei erneut an die Radfahrer, nur mit Fahrradhelm aufs Rad zu steigern. "Im

vorliegenden Fall hätte dieser Schlimmeres verhindert", so die Ermittler abschließend. pol