Schwedischer Riese im Anflug?

Christoph Böger Während die Erstligaprofis des Bundesliga-Aufsteigers HSC 2000 Coburg derzeit noch ein paar freie Tage bis zum Trainingsauftakt am Montag, 6. Juli, genießen und dabei gewissenhaft ihre "Hausaufgaben" erledigen sollen, schmieden Geschäftsführer Jan Gorr und Neu-Trainer Alois Mràz weiter an ihrem Spielerkader. Noch immer ist das Kollektiv, dass im Oktober oder September ins Abenteuer 1. Handball-Bundesliga startet, nämlich nicht ganz komplett.

Mindestens ein Spieler soll noch verpflichtet werden. Eventuell werden es aber sogar zwei, denn neben einem Wunschspieler, der aus dem Rückraum für sogenannte "einfache Tore" sorgt und noch dazu Mittelblock in der Abwehr kann, könnte auch auf der Linksaußenposition Handlungsbedarf bestehen. Doch dazu später.

Wurfgewaltiger Schwede

Der Wunschspieler könnte Markus Stegefelt sein. Der 26-jährige Schwede ist frei und derzeit zu haben. Sein Vertrag wurde beim TV Hüttenberg nicht verlängert. Nach zwei Saisons bei Jan Gorrs Heimatklub sucht der "wurfgewaltige Riese", der für die schwedische Nationalmannschaft 2017 ein Länderspiel bestritt (ausgerechnet gegen Deutschland) eine neue Herausforderung - und diese eventuell in Coburg!

73 Tore in 44 Bundesliga-Spielen

Der Rechtshänder kam zur Saison 2018/19 nach Mittelhessen, empfahl sich durch 73 Tore in 44 Bundesliga-Spielen bei der HBW Balingen-Weilstetten. Aufgrund eines Kreuzbandrisses wurde der Zwei-Meter-Hüne in der Rückrunde nicht mehr eingesetzt und wechselte anschließend nach Hörnsheim und Hochelheim.

Nach dem Abstieg des TV Hüttenberg aus der 1. Bundesliga ging Stegefelt als Leistungsträger in der 2. Handball-Bundesliga auf Torjagd, erzielte in 35 Spielen 158/46 Treffer. Dabei lehrte er auch die "Gelb-Schwarzen" schon einmal das Fürchten, als er nämlich in der HUK-Arena gegen den HSC insgesamt sieben Mal einlochte und damit zum besten Torschützen seiner Mannschaft avancierte. In der abgebrochenen Spielzeit erzielte "Stege", so der Spitzname des langen Schweden, in 14 Zweitliga-Spielen 62 Tore, 24 davon vom Strich.

Noch ein "Sommer-Wechsel"?

Die aktuelle personelle Situation auf Linksaußen ist beim HSC Coburg heikel: Mit Youngster Max Preller und dem ungestümen Felix Sproß stehen "nur" zwei Draufgänger mit zuletzt wenig bis gar keiner Spielpraxis zur Verfügung. Für die stärkste Liga der Welt könnten diese Voraussetzungen aber deutlich zu wenig sein. Natürlich gibt es etliche Rechtshänder im HSC-Kader, die auf dieser Position zum Einsatz kommen können und die Alois Mràz für Notfälle umfunktionieren könnte, doch ein "gelernter" Linksaußen stünde seiner Mannschaft sicher gut zu Gesicht.

Marvin Sommer vom VfL Gummersbach wäre ein solcher Spieler. Beim Ligakonkurrenten bekam der flinke Außenbahnspieler aktuell keinen neuen Vertrag. Sommer wäre also auch frei. Mràz - selbst bis zuletzt in Gummersbach engagiert - kennt und schätzt Sommer. Ob es jedoch Gespräche oder gar Verhandlungen gab, verraten die HSC-Verantwortlichen derzeit aber nicht.

Gorr: "Interessante Spieler"

Angesprochen auf die beiden möglichen Neuzugänge erklärt Geschäftsführer Jan Gorr: "Beides sind natürlich interessante Spieler, die schon viel Erfahrung auf diesem Niveau gesammelt haben. Wir schauen uns genau an, welcher Spieler unser Team sinnvoll unterstützen kann. Bis jetzt haben wir aber noch keine weitere Personalentscheidung getroffen."

Unabhängig davon ist klar, dass sowohl Stegefelt als auch Sommer zwei Spieler sind, die das gelb-schwarze Puzzle optimal vervollständigen würden. Ob sie allerdings auch in den finanziellen Rahmen der Veste-städer passen, werden die Verhandlungen zeigen.