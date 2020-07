Schwanzflosse ist erkennbar

Zum Fischgrenzstein-Rätsel: M.E. könnte man die "rätselhafte dritte Seite mit "Figur" - neben den Wappen derer von Würtzburg und von Sachsen (damals S.-Coburg angrenzend) und der 4. mit der Jahreszahl 1619 - ganz simpel auflösen. Fischgrenzsteine sind ja etwas sehr Seltenes, logisch, denn "aufwärts" fischte die eine Herrschaft, "abwärts" die andere: Man braucht eben nur einen einzigen Grenzstein setzen (oder einen zweiten auf der anderen Bach-/Flussseite), und nicht wie bei Landgrenzen oft alle ca. 50 oder 100 Meter!

In unserer "Ecke" befindet sich noch ein Wappen-Fischgrenzstein (von 1618!) nahe Mainroth, und auch in Mainnähe an der Bahnlinie bei Hochstadt: und dieser "Brocken" von Sandsteinpfeiler mit ca. 1,70 Meter Höhe (wohl von 1740/verwittert) zeigt neben dem Wappen des Klosters Langheim auf der gegenüberliegenden Seite klar und deutlich zwei Fische (die anderen Seiten sind leer).

Auch im Fall von Mitwitz-Schwärzdorf/Neundorf könnte man statt eines ominösen dritten Wappens im Schild eine stilisierte Fischdarstellung, wohl eine Schwanzflosse(!) deutlich erkennen, so meine Meinung.

In diesem Sinne mit besten Grüßen ("Petri heil" ...) aus Küps.

