Zum Thema "Corona-Pandemie" erreichte die BR-Redaktion folgende Lesermeinung: Ich verstehe wesentliche Teile der aktuellen öffentlichen Diskussion nicht. Man sieht, hört und liest von Menschen, die die von der Politik getroffenen Maßnahmen beklagen und ablehnen, und damit werden bis zu maximal 15 Prozent der Bevölkerung repräsentiert. Weniger hört man von den 85 Prozent der Menschen, die aktuell die Maßnahmen befürworten oder - man höre und staune - sich noch schärfe Maßnahmen wünschen.

Die andere Seite ist die allseits beliebte Methode, für jede einzelne Maßnahme ein Einzelbeispiel zu suchen, das - in Relation zu irgendeinem anderen Einzelbeispiel gesetzt - als "nicht logisch" oder "nicht konsequent" oder gar als "Ungleichbehandlung" gebrandmarkt werden kann. Doch das trifft schon lange nicht mehr das Problem, das jetzt gelöst werden muss.

Das Problem ist die Dynamik der Corona-Pandemie, die sich in der Reproduktionszahl widerspiegelt. Und wenn man darauf schaut, wird die Situation sogar relativ leicht verständlich.

Die zentrale Grundformel für die Basisreproduktionszahl "R0" lautet: R0 = k x q x D.

q beschreibt die Wahrscheinlichkeit der Infektion bei Kontakt, D ist die mittlere Dauer der Infektiosität und k ist die Anzahl der Kontakte eines Infizierten pro Zeiteinheit.

Beim Faktor k gibt es eine erste wirkungsvolle Maßnahme: Ein als infiziert Erkannter wird unter Quarantäne gestellt, dessen Kontakte werden also drastisch reduziert. Eindeutig richtig, aber offenbar noch nicht ausreichend, denn die Frage ist doch, wie man erreichen kann, dass die Infektionen frühzeitig erkannt werden (dazu werden die Testzahlen bereits extrem ausgeweitet) und dass die Verbreitung zwischen der Infektion und deren Erkennen eingedämmt werden kann. Leider kann man aktuell bei circa 80 Prozent der Fälle die Quelle der Infektionen nicht mehr annähernd nachvollziehen.

Es bleibt für das letzte verbleibende Aktionsfeld der Kontaktreduzierung also nur der Ansatz, die Kontakte insgesamt zu reduzieren, um hohe Wirkung erzielen zu können; dieses Vorgehen ist durchaus nachvollziehbar. Man definiert die Teilbereiche, in denen man so wenig und so spät wie möglich deutliche Eingriffe vornehmen will, aktuell also zum Beispiel große Teile der Wirtschaft, Handel, Schule, Kindergärten und Kirchen.

Gleichzeitig sucht man Bereiche, bei denen man davon ausgehen kann, dass durch drastische Einschränkungen die Anzahl der Kontakte deutlich vermindert werden kann. Dabei hat man sich aktuell für Freizeit, private Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Gaststätten entschieden, weil im Zusammenhang mit deren Aktivitäten eben sehr viele Kontakte zustandekommen, auch in deren Umfeld. Dieses Ranking kann man kritisieren, aber dann muss man andere Ansatzpunkte und Auswahlkriterien nennen.

Ich bin als Gastwirt selbst seit Monaten von den Maßnahmen betroffen. Da ich aber keine für die Gesamtgesellschaft tragfähigen Alternativen kenne, muss ich das jetzige Vorgehen akzeptieren. Und das tue ich auch, denn der Gegner, ja, der Feind, sind nicht die Politiker oder die Regierungen, sondern das Coronavirus. Veit Pöhlmann

Limmersdorf