Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege stellt FFP2-Masken für pflegende Angehörige kostenfrei zur Verfügung. Die VG Bad Brückenau hat diese Schutzmasken erhalten, diese werden ab der vierten Kalenderwoche an Berechtigte ausgehändigt. Folgende Kriterien sind zu beachten: Die Hauptpflegeperson erhält jeweils drei Schutzmasken, das Schreiben der Pflegekasse mit der Feststellung des Pflegegrades des Pflegebedürftigen muss als Nachweis der Bezugsberechtigung vorgelegt werden, die Masken werden in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, Sinnaustr. 14 A, ausgegeben. Die Abgabetermine sind für Oberleichtersbach am Dienstag, 26.Januar, von 13 bis 16 Uhr, für Geroda am Donnerstag, 28. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr, für Schondra am Dienstag, 2. Februar, von 13 bis 16 Uhr und für Riedenberg am Donnerstag, 4. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr. Sollte da eine Abholung nicht möglich sein, kann ein Termin mit dem Einwohnermeldeamt (Tel.: 09741/ 911 914 oder dem Sozialamt unter Tel.:09741/ 911 915) vereinbart werden. Die Verteilung von Masken an Bedürftige ist eine gesonderte Maßnahme und erfolgt ausschließlich vom Landratsamt. sek