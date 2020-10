Als Schutzheiliger des Viehs und der Bauern, besonders der Schäfer und Hirten fehlt auch heute noch der beliebte heilige Wendelin fast in keiner fränkischen Dorfkirche. So auch in Augsfeld in einem betrachtenswerten und symbolreichen Ölgemälde.

Eindeutig als Hirte mit einer Schippe in der linken Hand, einem breitkrempigen Hut und einem Umhang bekleidet, lässt ihn der unbekannte Maler mit erhobener rechter Hand zu den ihn nahe umgebenden Tieren sprechen: zu Rind, Schaf, Hund und Schwein. Über dem volkstümlichen Heiligen steht sein Name S. Wendelinus mit dem bekannten Heiligenanruf O.P.N. (Ora pro nobis, auf Deutsch: Bitte für uns!)" Ein Blick in die legendenhafte Lebensbeschreibung des heiligen Hirten lässt die weitere Gestaltung des Bildes verstehen. Im Hintergrund thronen eine stattliche Burganlage und ein kirchliches Gebäude mit zwei Spitztürmen.

Wendelin, ein iro-schottischer Königssohn, lebte als Einsiedler in den Wäldern der Vogesen (Frankreich), unternahm eine Pilgerfahrt nach Rom und verzichtete aus Gottesliebe auf den Thron. Dann übernahm er in der Gegend des späteren Sankt Wendel im Saarland Hirtendienste bei einem Edelmann.

Nach vielen Wundertaten soll er zum Abt des Klosters Tholey gewählt worden sein. Daher sind die weiteren Einzelheiten des Ölbildes zu interpretieren. Zu Füßen Wendelins ist ein Füllhorn mit einem Rosenkranz und einer Krone ausgeschüttet - wohl als Hinweis auf den Verzicht seines Erbes als Thronfolger und zum anderen auf seine Gebetsfrömmigkeit. Putti, Engelchen, schweben über ihm. Einmal halten sie als Zeichen seiner kirchlichen Leitungsgewalt einen Abtsstab mit Mitra und Wappen über ihn. Gegenüber schwebt ein Engel mit zwei Kronen in den Händen heran, eine der beiden vergoldet. Wohl dahingehend zu deuten, dass der Heilige zwar seine irdische Krone abgegeben hat, stattdessen ihn aber die himmlische Siegeskrone als Zeichen seines gottgefälligen Lebens erwartet.

Er starb um 617 in Tholey. Das Grabmal, ein Hochgrab, be- suchen die Pilger in der Wendelinusbasilika in Sankt Wendel. as