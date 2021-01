Das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld hat auch skurrile Objekte in seiner Sammlung. Ganz sicherlich gehört zu diesen Objekten die Barttasse.

Er war stolz auf seinen buschigen Schnauzbart. Selbst die Autoren der Militärhandbücher haben den Schnauzbart für Offiziere sehr empfohlen. Der Bart verlieh ihm doch Autorität, Weltläufigkeit und zeugte von Durchsetzungskraft. Allerdings war die Pflege dieses Schmuckes sehr aufwendig.

Aber es rentierte sich. Bei seinem Anblick war die Damenwelt geradezu entzückt.

Da schmolz die Pracht dahin

Mit Pomade und Wachs hielt er den Bart aufwendig in Form. Doch bei gesellschaftlichen Ereignissen wie einer Kaffee- oder Teegesellschaft kam der Bartträger jedoch regelmäßig ins Schwitzen.

Die heißen Getränke ließen die Pomade und das Wachs in seinem Bart schmelzen. Nicht nur, dass der Bart danach derangiert aussah, nein, das geschmolzene Wachs tropfte zu allem Übel auch noch in das Getränk des Bartträgers.

Ausgestellt auf YouTube-Kanal

Auch in unserer Fränkischen Schweiz dürften die Bartträger freudig auf die Erfindung der Barttasse durch den englischen Töpfer Harvey Adams reagiert haben. Er entwickelte in den 1860er Jahren einen einfachen wie genialen Porzellansteg quer über der Tassenöffnung. So war der Bart vor dem heißen Dampf geschützt und blieb in Form.

Auch in unserer Region haben die Barträger diese Tassenform verwendet. Die in Tüchersfeld ausgestellte Tasse ist aus dem frühen 20. Jahrhundert. Bart und Barttasse kamen schließlich nach dem Ersten Weltkrieg außer Mode.

Über die Tasse und die Hintergründe hat das Fränkische Schweiz-Museum auch einen Film erstellt. Er ist in der Reihe "Streifzüge durch das Fränkische Schweiz-Museum" auf dem YouTube-Kanal des Museums veröffentlicht.