Die Forstbetriebsgemeinschaft Haßberge (FBG) mit Sitz in Hofheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt mehrere Veranstaltungen an.

Zwei Pflanzschulungen finden am Mittwoch, 23. September, und am Donnerstag, 24. September im Raum Königsberg statt. Zum Thema Fällung von Totholz mit Seilwinde und mechanischen Fällhilfen sind Weiterbildungen am Mittwoch, 21. Oktober, und am Donnerstag, 22. Oktober geplant, ebenfalls im Raum Königsberg.

Alle Veranstaltungen beginnen um 9 Uhr und enden um etwa 14 Uhr. Alle Angebote sind für Waldbesitzer kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Rufnummer 09523/503380 (Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr) oder per E-Mail: info@fbg-hassberge.de.

Die FBG Haßberge ist ein Zusammenschluss von privaten und kommunalen Waldbesitzern im Kreis Haßberge. red