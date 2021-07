Das Bienenjahr hat mit der Sommersonnenwende seinen Höhepunkt erreicht und ist jetzt in der Abwärtsbewegung. Dazu ist am heutigen Freitag um 18.30 Uhr eine Präsenz-Schulung zum Thema "Varroabehandlung - Controlling". Treffpunkt ist an der Heldburger Straße 61 (Anmeldung unter Rufnummer 09564/4511 oder per E-Mail an r.wintersperger@web.de). red