Das Bienenjahr neigt sich dem Ende entgegen. Warum soll jetzt ein Vergleich der beiden Methoden Ableger und Kunstschwarm erfolgen? In guten Jahren bietet die Natur Überfluss an. Die Situation bietet jetzt noch eine letzte Möglichkeit, sehr starke Völker in ihrer Bienenmenge auf die üblichen zwei Bruträume zu reduzieren und mit dem übrigen Bienenüberschuss, auch aus verschiedenen Völkern, einen oder gar mehrere Kunstschwärme zu erstellen. Für diese Methode der Vermehrung ist jetzt gerade noch Zeit. Aber wie müssen solche Einheiten betreut und versorgt werden? Dies wird bei einem Treffen am Lehrbienenstand am praktischen Beispiel erläutert, auch die Gesunderhaltung unter dem Aspekt Varroamilbe. Die Angebote der LWG Veitshöchheim mit Varroabehandlungskonzepten, Varroawetter usw. werden ebenfalls diskutiert. Mit Leben erfüllt werden die Ausführungen durch entsprechende Tipps zu allen Maßnahmen. Dazu treffen sich Imker und Interessierte heute, 14. August, um 18.30 Uhr in der Heldburger Straß 63 in Bad Rodach. Jeder bringt bitte eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mit. Zur Erfüllung der Hygienevorschriften melden sich Personen, die teilnehmen wollen, bitte beim Vorsitzenden (Telefon/AB 09564/4511 oder per E-Mail an r.wintersperger@web.de) an. Willkommen sind außer den Vereinsmitgliedern auch interessierte Imker/Gäste zu dieser Schulung am Lehrbienenstand des Imkervereins Rodach. red