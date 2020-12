Schule, Stadt und die Polizei suchen nach dem Hauptschlüssel der Mittelschule Eltmann. Um Spielsachen aus dem Gebäude der Georg-Göpfert-Mittelschule zu holen, bekamen am Dienstagnachmittag zwei Schüler von ihrer Betreuerin den Schlüsselbund für die Haupttüre. Die Schüler ließen beim Betreten des Gebäudes den Schlüssel in der Türe stecken. Als sie das nach 15 Minuten bemerkten und den Schlüssel abziehen wollten, steckte er nicht mehr im Schloss. Die Suche verlief ergebnislos. Ein Unbekannter dürfte in der Zeit von 15.10 bis 15.25 Uhr den Schlüsselbund abgezogen und an sich genommen haben. Am Schlüsselbund hängt noch ein Traktor im Miniaturformat. Die Polizei Haßfurt wurde von der Schule verständigt und hat Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270. Wer den Schlüsselbund findet, kann ihn auch in den Posteinwurf der Stadt Eltmann geben.