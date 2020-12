Zum Leserbrief des Herrn Klaus-Dieter Preis vom 27. November 2020:

Zum Leserbrief des Arztes Klaus-Dieter Preis muss ich rechtliche Anmerkungen treffen, da diese einem Berufsstand rechtswidriges Verhalten unterstellen. Zunächst räume ich ein, dass ich als Schulleiter einer Schule in Haßfurt kein Mediziner bin und die medizinischen Ausführungen des Herrn Preis nicht kommentieren oder gar bewerten kann. Was ich kommentieren kann, ja sogar zurückweisen muss, ist die Aussage, Schulleitungen hätten sich die Hoheit über ärztliche Verordnungen und über Rechtsgrundsätze genommen. Dies ist falsch! In dem Schreiben des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz vom 05.10.2020 "Befreiung von der Maskenpflicht an bayerischen öffentlichen Schulen" steht, dass § 18 (2) der siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) auf § 1 (2) Nr. 2 der 7. BayIfSMV verweist, welcher einen Befreiungsgrund verlangt. Die Befreiung ist somit an eine Glaubhaftmachung geknüpft. Hierfür genügt ein einfaches ärztliches Attest nicht (Verwaltungsgericht Würzburg, Beschluss vom 16.09.2020, W 8 E 20.1301, BeckRS 2020, 23243, Rn. 17 ff).

Dies ist die Rechtsgrundlage, die von der Judikative bestätigt wurde, die die Schulleitungen verpflichtet, eine Begründung für die Befreiung zum Tragen einer MNB zu verlangen. Wie Sie sehen, Herr Dr. Preis, setzen sich Schulleitungen keinesfalls über geltendes Recht hinweg, sie wenden es an! Das haben auch Ärzte zu respektieren, denn auch diese stehen sicherlich nicht über der legislativen oder der judikativen Macht.

Peter Popp

Bamberg