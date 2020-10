Die Infektion eines Schülers hat dazu geführt, dass der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg am Dienstag, 13. Oktober, 22 Schüler einer Klasse einer weiterführenden Schule in Bamberg in Quarantäne schicken musste. Alle Kontaktpersonen seien am Dienstagnachmittag informiert worden. Wer nicht angesprochen wurde, habe keinen Kontakt mit dem Infizierten gehabt. Am Mittwoch wurden die Schüler dieser Klasse, die Lehrkräfte und mögliche weitere Kontaktpersonen auf Covid-19 getestet.

Zwölf neue Infektionen

Insgesamt meldet das Landratsamt zwölf neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag, fünf weitere Erkrankte seien geheilt. Damit liegt die Zahl der Corona-Erkrankten bei 74, davon 27 in der Stadt und 47 im Landkreis. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Mittwoch laut RKI in der Stadt 14,22 und im Landkreis 21,74. red