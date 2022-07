"Zu Beginn der Pandemie hat noch keiner geahnt, welche Auswirkungen dieses neue Virus auch auf unsere Schulen haben würde. Erst kam der Lockdown, dann der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht und schließlich die Sicherung des Präsenzunterrichts unter hohen Hygienestandards mit Testen, Lüften und Maske-Tragen. Das hat allen Beteiligten natürlich viel abverlangt", sagt Kultusstaatssekretärin Anna Stolz rückblickend, laut einer Pressemeldung.

Auch in Unterfranken sahen sich die rund 160 000 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Unterricht aus der Distanz. Doch die Schulen nahmen die neue Situation an und entwickelten mit viel Kreativität und großem Einsatz eigene Projekte und Ideen. Das bayerische Kultusministerium hat Schulen aus Unterfranken nun für ihr besonderes Engagement in dieser Zeit ausgezeichnet und mit jeweils 1000 Euro prämiert.

Unter den Preisträgern ist die Mittelschule Burkardroth als einzige aus dem Landkreis Bad Kissingen mit ihrem Projek: Wir führen uns auf - Raus aus dem Schneckenhaus & Rund um den Hund.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz hat viele dieser Schulen in den letzten Wochen und Monaten persönlich besucht und zeigt sich beeindruckt: "Lehrkräfte und Schulleitungen waren in schwierigen Zeiten mit unglaublich viel Leidenschaft und Einsatz dabei. Sie haben über den Unterricht hinaus noch Projekte und Initiativen angestoßen, von denen unsere Schulen noch viele Jahre profitieren werden. Das macht mich stolz und dafür möchte ich mich aus ganzem Herzen bedanken", so die Staatssekretärin.

Alle waren beteiligt

Die Projekte der Schulen sind dabei ebenso kreativ wie vielfältig. Die ausgezeichneten Schulen hatten in den vergangenen beiden Jahren verschiedene Projekte auf den Weg gebracht. Dazu zählen die Etablierung eines Schulradiosenders, die Erweiterung des Stundenplans um ein weiteres Fach `Klassengemeinschaft`, der Vertrieb einer nachhaltigen Schulkleidung, selbst erstelle Videochannels zu Bildungsthemen, Sportchallenges, Sommerkurse oder gemeinsame Kunstprojekte. red