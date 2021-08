Wer in den Ferien von Schule nicht genug bekommen kann, der sollte am Mittwoch, 1. September , in die Museen Schloss Aschach kommen: Pünktlich um 10 Uhr ertönt die Schulglocke. Beim anschließenden Ferienprogramm bekommen alle Kinder ab sechs Jahren einen Einblick in die Schule vor 100 Jahren. Das Programm dauert zwei Stunden. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt zehn Kinder. Eine Anmeldung ist unter schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de oder Tel.: 09708/704188-20 möglich. Bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. red/Foto: Josefine Glöckner