Der Diplombiologe Robert Konrad Engel referiert am morgigen Mittwoch von 16 bis 18 Uhr via Zoom zum Thema "Die Corona-Krise als Brennglas: Beobachtungen und Schlussfolgerungen aus der Schulpraxis für Schule und Lehrerbildung". Der kostenlose Vortrag findet im Rahmen des Projekts "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" an der Universität Bayreuth statt. Engel war viele Jahre an der TU München und an der Universität Regensburg beschäftigt und unterrichtet an Gymnasien in Bayern Chemie und Biologie. Seit vier Jahren begleitet er Bildungseinrichtungen und -vermittler als freiberuflicher Coach. Die Corona-Krise wirkte und wirkt im Schulbereich wie ein Vergrößerungsglas, das die blinden Flecken aufdecken kann. An Beobachtungen aus dem Schulalltag - zum Beispiel Digitalisierung, Selbststeuerung von Lernprozessen und Experimentieren - werden aus systemischer Sicht die zugrundeliegenden Probleme abgeleitet. Der Vortrag richtet sich vor allem an Lehramtsstudierende aller Fächer, Universitätsmitarbeiter, Referendare und Lehrende. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter Angabe des Vortragstitels an lehrerbildungszentrum@uni-bayreuth.de möglich. red