Gleich drei große Auszeichnungen hat die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim bekommen. Sie hat als einzige bayerische Schule eine Einladung der Staatskanzlei zum Hofgartenfest in München erhalten und zwar zum Thema "Digitalisierung im Unterricht".

Beim jährlichen Hofgartenfest präsentieren sich alle Ministerien, aber nicht nur mit Rollups- und Infoständen sondern interaktiv. Das bayerische Kultusministerium wählte die Bischofsheimer Holzbildhauerschule als Vertreter aus. Der stellvertretende Schulleiter Michael Kühnert: "Wir vertreten als einzige Schule Bayerns Kultusministerium. Dabei sind wir doch gar nicht Mainstream", sagte er vor der Veranstaltung.

Schülerinnen und Schüler der Bischofsheimer Holzbildhauer haben das Thema 3D in München präsentiert: 3D scannen, modellieren und drucken. Normalerweise modellieren Bildhauer mit Ton, doch dank der fortschreitenden Digitalisierung konnten i-pads angeschafft werden, mit denen auch virtuelles modellieren möglich ist. Die Besucher sahen aber auch ganz klassisches Schnitzen und Porträt-Zeichnen.

Die Schule wurde zum Thema "Innovative und kreative Ansätze zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigung an Schulen in Bayern" ausgezeichnet. Der Preis, mit 1000 Euro dotiert, wurde für besonders kreative Projekte ausgelobt. 200 Schulen wurden ausgewählt, 50 stellvertretende zur Prämierungsfeier nach München eingeladen, eine davon die Bischofsheimer Holzbildhauerschule. Michael Kühnerts Schülerinnen und Schüler nutzten den Distanzunterricht während der Corona-Zeit, um digitale Präsentationen zu erstellen. Ein Arbeitsauftrag lautete, eine berufliche Tätigkeit in einen Film zu packen. Anneliese Abdinghoffs Präsentation zu Messerschnittfiguren wurde prämiert.

Die dritte Auszeichnung erhielt die Holzbildhauerschule gemeinsam mit den vier anderen bayerischen Holzbildhauerschulen (Berchtesgaden, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und München). Sie sind von der bayerischen Staatsregierung zum Immateriellen Kulturerbe ernannt worden.

Begründet wurde die Aufnahme unter anderem mit der Bedeutung des Holzbildhauerhandwerks als lebendige Tradition und mit der Weitergabe des Wissens über die Schulen. bem