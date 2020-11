Aufgrund einer Vollsperrung der B 289 für den Linienverkehr im Ortsbereich Burgkunstadt von heute, Donnerstag, 19. November, bis voraussichtlich Freitag, 4. Dezember, kann das Busunternehmen Götz-Reisen mit seinen Gelenkbussen die Haltestelle Burgkunstadt-Schulzentrum am Morgen nicht anfahren.

Daher wird auf dem öffentlichen Parkplatz am "Alten Postweg" eine temporäre Ersatz-Bushaltestelle eingerichtet, teilt die Verwaltung mit. Der für die Schüler in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrssicherheitsbeauftragten und der Polizei erarbeitete Schulweg zum Schulzentrum Burgkunstadt verläuft während dieses Zeitraumes über Bahnhofstraße, Plan, Kulmbacher Straße, Am Mühlbach, Feuerweg, Schindgraben und die Kirchleiner Straße.

Der Fahrplan der Fahrt Woffendorf/Altenkunstadt - Schulzentrum Burgkunstadt (Abfahrt in Woffendorf um 7.20 Uhr) wird zur besseren Erreichbarkeit des Unterrichtsbeginns an jeder Haltestelle um zehn Minuten vorverlegt. Das bedeutet, dass die Abfahrt des Busses in Woffendorf neu um 7.10 Uhr erfolgt.

Die weiteren Haltestellen des Unternehmens Götz-Reisen werden wie üblich bedient. Die Heimfahrt der Schüler erfolgt direkt - wie gewohnt - ab dem Schulzentrum Burgkunstadt.

Keine Änderungen ergeben sich bei den Fahrten der anderen Verkehrsunternehmen. Diese fahren das Schulzentrum Burgkunstadt weiterhin auch am Morgen an. Als Ansprechpartner für Fragen stehen das Landratsamt Lichtenfels ( Simon Welsch, Schülerbeförderung, Telefon 09571/18254) sowie die Firma Götz-Reisen (Telefon 09572/1222) gern zur Verfügung. red