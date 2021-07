Der Gemeindeehrenteller wird an vier langjährige Ratsmitglieder bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates Ebersdorf bei Coburg am Dienstag, 27. Juli, verliehen. Außerdem stehen auf der Agenda die Fortführung des Breitbandausbaus in der Gemeinde, ein Antrag der Gemeinderatsfraktion der Bürgergemeinschaft Ebersdorf, einen Teil der Frohnlacher Straße zu pflastern, die Einrichtung einer Schulbushaltestelle für das Baugebiet Am Weinberg in Frohnlach sowie der Bebauungsplan Sondergebiet Einzelhandel Weiher in Frohnlach. Beginn ist um 18 Uhr in der Kultur- und Sporthalle. red