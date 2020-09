Schulbeginn an der Grund- und Mittelschule

An der Sinntalschule Wildflecken/ Grundschule ist der Schulbeginn am Dienstag, 8. September, um 8 Uhr in der Schule in der Reußendorfer Straße. Es besteht Mundschutzpflicht für alle Schüler. Die Abfahrtszeiten der Schulbusse sind in Oberwildflecken, Ziegelhütte, 7.20 Uhr und Frankenplatz 7.25 Uhr, Wildflecken, Auershof, 7.34 Uhr. An der Sinntalschule Wildflecken/Mittelschule ist der Schulbeginn um 8.15 Uhr. Auch hier besteht Mundschutzpflicht für alle Schüler. Fahrplan: Linie 1 Bad Brückenau, Regena, 7.34 Uhr bis Umstieg Bahnhof, Bad Brückenau, Leimbachstraße, 7.24 Uhr bis Umstieg Bahnhof, Bad Brückenau, Siebener Sprudel, 7.25 Uhr bis Umstieg Bahnhof, Schondra, Ortsmitte, 7.02 Uhr bis Umstieg Bahnhof. - Linie 2: Bad Brückenau, Bahnhof, 7.45 Uhr, Bad Brückenau, Kissinger Straße, 7.48 Uhr, Riedenberg, Bäckerei, 7.57 Uhr, Riedenberg, Kreuzbergstraße, 7.58 Uhr, Oberbach, Infozentrum 8.02 Uhr, Oberbach, Ortsmitte, 8.03 Uhr. - Linie 3: Oberwildflecken, Frankenplatz, 7.25 Uhr. An der Grundschule in Riedenberg ist der Beginn um 8 Uhr in der Grundschule. Es gilt Mundschutzpflicht für alle Schüler. Die Abfahrtszeit des Schulbusses in Oberbach ist am Infozentrum "Haus der Schwarzen Berge" um 7.44 Uhr, Ortsmitte 7.43 Uhr. Der Unterricht endet für die Schüler aller drei Schulen in der ersten Schulwoche um 11.15 Uhr, anschließend fahren die Schulbusse die Schüler zurück. Die "Offene Ganztagsbetreuung" und der stundenplanmäßige Unterricht inklusive Nachmittagsunterricht starten ab Montag, 14. September. sek