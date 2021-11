Mit zahlreichen Mitbringseln haben die Kinder des Kindergartens Fuchsstadt weihnachtlich verpackte Schuhkartons gefüllt und an Familie Reis übergeben. Dort erfuhren die Kinder, wie die Reise der gesammelten Kartons weitergeht. Sie wünschten den Geschenken eine gute Fahrt nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und in die krisengeschüttelte Ukraine und hoffen, bedürftigen Kindern dort an Weihnachten eine große Freude zu bereiten. red