Schützenhaus ist schon Stadthalle

Zum Bericht "Wird das Schützenhaus zur Stadthalle?" vom 27./28.6.2020: Das Kronacher Schützenhaus ist bereits auch seine Stadthalle! Seit seinem Neubau im Sommer 1934 und mit dem 1956 angebauten Voitländersaal. Ob es im Interesse der Schützengesellschaft liegt, noch Teilhaber mit ins Boot zu nehmen, um eine kostenintensive Sanierung zu betreiben? Es stellt sich dabei die Frage nach dem Nutzen - und das in der Zeit, in der wir erst am Anfang des schwersten wirtschaftlichen Einbruchs aller Zeiten stehen, besonders auch in der Gastronomie und der Unterhaltungsbranche, wo der Ausnahmezustand die neue Norm ist. Dies kann nur die Kronacher Schützengesellschaft für die Zukunft abschätzen und letztlich entscheiden, nicht die Politik. Ganz gleich, auch ohne aufwendige Sanierung - das Schützenhaus ist und bleibt unsere Stadthalle. Peter Danz

Kronach