Eigentlich stand das traditionelle Spendenprojekt der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege Mariahilf der Erzdiözese Bamberg unter keinem guten Stern: Coronabedingt konnte der alljährliche Solidaritätslauf der Schüler in diesem Jahr nicht stattfinden.

1400 Euro für Lacrima

Mit viel Einsatz und Engagement machte die Schulgemeinschaft den Ausfall aber mehr als wett, so dass am Ende auch diesmal zwei soziale Projekte unterstützt werden konnten. Es wurde nicht nur im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt, durch den Verkauf von selbst genähten Masken konnte die Spendensumme noch einmal deutlich auf insgesamt 2800 Euro aufgestockt werden. Je 1400 Euro gingen an Lacrima, das Trauerzentrum für Kinder und Jugendliche der Johanniter-Unfall-Hilfe in Oberfranken und an das Erich-Kästner-Kinderdorf in Unterfranken.

Vera Swaris, pädagogische Leiterin von Lacrima, nahm den Scheck persönlich entgegen: "Corona hat auch die Arbeit bei Lacrima in den vergangenen Monaten beeinträchtigt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir bald wieder mit unseren Gruppenstunden starten können. Mit dieser tollen Spende können wir neues Material und Ausstattung für die Gruppen finanzieren." Bei Lacrima begleiten und betreuen ehrenamtliche Trauerbegleiter Kinder und Jugendliche, die ein Familienmitglied verloren haben. red