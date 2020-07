Schüler müssen in Quarantäne

Nach dem positiven Corona-Test einer Schülerin aus einer Grundschule im Landkreis Bamberg schickt das Gesundheitsamt rund drei Dutzend Personen für 14 Tage in Quarantäne. Der Fachbereich Gesundheitswesen war am Montagvormittag von einem Labor die Corona-Infektion der Schülerin gemeldet worden. Daraufhin wurden umgehend die Kontaktpersonen sowohl in der Schule als auch im familiären Umfeld ermittelt, wie das Landratsamt mitteilte.

Die Gruppe der Kontaktpersonen setzt sich demnach aus der Familie und dem direkten Umfeld (rund ein Dutzend) sowie aus zwei Dutzend Personen in der Schule zusammen. Hier betrifft es die Hälfte der wechselweise unterrichteten Klasse, in der sich die Schülerin befand, sowie Mitschüler der Mittagsbetreuung, an der die Schülerin teilgenommen hat. Die Betroffenen werden vom Fachbereich Gesundheitswesen informiert. Die Schülerin selbst sei symptomfrei, hieß es. hak