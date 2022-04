Ein junger Mann fiel am Mittwoch gegen 8.30 Uhr einer Streife der Bad Brückenauer Polizei auf, weil er sich in der Bahnhofstraße offensichtlich zu verstecken versuchte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt er sich auffällig nervös, so die Polizei. Unmittelbar neben ihm lag ein kleines Tütchen mit Haschisch am Boden. Auf Vorhalt gab er zu, dass er es hat fallen lassen, als er die Polizei erblickte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und die Erziehungsberechtigten informiert. Gegen den noch jugendlichen Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. pol