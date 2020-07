Schüler lassen das Gymnasium rot leuchten

Immer besser im Geschäft ist das Unternehmen "Aischtal Sound and Light" (ASL), das in der Veranstaltungsbranche aktiv ist und von mehreren - teils ehemaligen - Schülern des Gymnasiums Höchstadt gegründet worden ist. ASL hat in der jüngeren Vergangenheit nicht nur die Live-streams der Höchstadter St.-Georg-Pfarrei während der Corona-Zeit übertragen, sondern auch bei der Aktion "Night of Lights" den Ostbau des Gymnasiums in roter Farbe beleuchtet. In Kooperation mit dem Technikteam der Schule wurden die verschiedenen Balkone des Ostbaus mithilfe moderner roter Scheinwerfer farbig illuminiert, heißt es in einem Pressebericht der Schule.

Die "Night of Lights" war ein Projekt der deutschen Veranstaltungsfirmen, mit dem ein Warnsignal für die enorm kritische Lage der Branche gesetzt werden soll, deren Einnahmen seit Beginn der Coronapandemie nahezu komplett wegfallen. Da die Branche aus zahlreichen Einzelunternehmern und kleinen Betrieben besteht, werde sie in der Gesellschaft häufig weniger stark wahrgenommen, obwohl sie mit ihrem jährlichen Umsatz von 129 Milliarden Euro die sechstgrößte Branche der deutschen Wirtschaft ist. Mit den rund 1,5 Millionen Beschäftigten in der Veranstaltungsindustrie belegt sie sogar den zweiten Platz.

9135 Gebäude illuminiert

Aufgrund der besonderen Struktur der Veranstaltungsbranche, die nicht auf Vorrat produzieren oder jetzt erlittene Verluste einfach nach Beendigung der Krise kompensieren könne, seien die bisherigen Hilfs- und Kreditprogramme nicht die richtige Lösung, um die Firmen in der Krise zu unterstützen. Aus diesem Grund wurde die "Night of Lights" initiiert, an der sich deutschlandweit 8365 Firmen beteiligten. Hierfür wurden 9135 öffentliche Gebäude in ganz Deutschland rot illuminiert, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Am Gymnasium Höchstadt beteiligten sich Henrik Jesberger (ASL), Felix Burbank, Inka Burbank, Paul Maier (ASL), Peter Wüst, Yannick Nockmann, Elias Gehr, Markus Hartenfels, Michael Litz (ASL) und Benedikt Döring (ASL). red