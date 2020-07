Schritt für Schritt Weitramsdorf gestalten

Termin Bei einem gemeinsamen Spaziergang am Dienstag, 7. Juli, geht es um die geplante Neugestaltung der Ortsmitte. Bei der Begehung durch das Untersuchungsgebiet können sich interessierte Bürger, in Begleitung durch das Planerteam "UmbauStadt" und Vertretern der Verwaltung der Gemeinde Weitramsdorf, die unterschiedlichen Entwicklungsräume genauer ansehen. Vor Ort lassen sich Ideen und Gedanken zur Ortsmitte besonders gut diskutieren und gründlich begutachten. Der Spaziergang ermöglicht den Einwohnern, Fragen zu stellen, Anregungen einzubringen und somit aktiv am Entstehungsprozess mitzuwirken. Dazu wird eingeladen. Der Spaziergang beginnt um 17 Uhr. Treffpunkt ist am Brunnen Kreuzung Ummerstadter Straße/Schlettacher Straße. Aufgrund der zurzeit geltenden Versammlungsvorschrift in Bayern ist eine Anmeldung unter Telefon 09561 / 835221 (Frau Moser) bis 6. Juli erforderlich. Sollte die Teilnehmerzahl zur Versammlungsgröße überschritten werden, wird eine zweite Begehung um 18 Uhr stattfinden. red