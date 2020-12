Am morgigen Sonntag, 6. Dezember, wäre der Schriftsteller Ewald Jahn 100 Jahre alt geworden.

Geboren wurde er am Nikolaustag 1920 in Kunewald (Kreis Neutitschein) im Ostsudetenland. Dort verbrachte er eine glückliche Jugend am elterlichen Bauernhof und am Gymnasium in Neutitschein.

Bereits 1935 veröffentlichte der "Neutitscheiner Stadtbote" erste Gedichte, die Ewald Jahn als jungen Idealisten kennzeichneten. Trotz schwerer Schicksalsschläge im Zweiten Weltkrieg, trotz schwerer Verwundung und Vertreibung aus seiner geliebten alten Heimat, dem Kuhländchen am Rande der Beskiden, verließ ihn niemals die Zuversicht.

Zusammen mit seiner Frau Maria, die stets seine große Stütze war, hatte er fünf Kinder und baute sich in Bayern ein neues Leben auf.

Häufig erinnert er mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit liebevoll an die alte Heimat, lässt aber die Liebe zu seiner neuen Heimat in seinen Kurzgeschichten und lyrischen Gedichten nicht zu kurz kommen. Nach dem Studium in Bayreuth (1946/47) führte ihn sein Lehrerberuf zuerst nach Sanspareil, dann nach Grub (Landkreis Bamberg), später nach Stegaurach bei Bamberg, wo er von 1963 bis zu seiner Pensionierung 1978 als Rektor wirkte.

In dieser Zeit setzte er sich aktiv ein für die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bamberg. Nach dem Umzug nach Forchheim/Kersbach 1988 unterstützte er die Landsmannschaft in Forchheim. Bald war er auch Mitglied der Literarischen Runde und durfte aus seinen Werken lesen.

Versöhnung

Äußerst wichtig war für Ewald Jahn der Versöhnungsgedanke zwischen Sudetendeutschen und Tschechen, obwohl er Hass und Gewalt am eigenen Leib erfahren hatte. Die Kriegserlebnisse hat er in Kurzgeschichten und Romanen verarbeitet - und es ging letztlich immer um dies eine: Nie wieder Krieg, nie wieder!

Seine Gedichte und Texte zeigen Jahn darüber hinaus aber auch als humorvollen Gesellschaftskritiker, aber auch als zutiefst christlichen Denker und Philosophen. red