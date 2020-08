Schreibsand und Awo bieten Kultur

Die Coburger Autorengemeinschaft Schreibsand nimmt gerne das Angebot des Awo-Mehrgenerationenhauses Coburg, Treff am Bürglaßschlösschen, an, endlich wieder live Lesungen in Coburg abhalten zu können. Wegen der Corona-Pandemie finden die Lesungen an den Freitagen 14. August, 4. September und 2. Oktober (Beginn jeweils um 15.30 Uhr) im Freien und nur bei schönem Wetter statt. Veranstaltungsort ist das Wohnprojekt Wilna, Pettenkoferstraße 4, in Coburg. Den ersten Termin werden die Autorinnen Daniela Gesslein (aktueller Titel "Projekt Keltentor") und Cornelia Rossberg (stimmungsvolle Reise-Erlebnisse) bestreiten, die Autorin Renate Wunderer (Geschichten "rund ums Kind") den zweiten Termin, den vorläufig letzten Termin die Autorinnen Britta Solcher und Sandra Wagner (aktueller Titel "Wenn aus Trauer Liebe wird"). Bei erfreulichem Zulauf sind weitere Lesungen geplant. Der Eintritt beträgt 1 Euro, Spenden sind willkommen. Die Besucher werden gebeten, Masken zu tragen und die Abstandsregeln zu beachten. Die Besucherzahl ist begrenzt. red