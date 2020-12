Durch einen lauten Schlag wurde eine 49-Jährige am Donnerstag kurz vor 23.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil jemand eine Fensterscheibe einschlug. Der unbekannte Täter muss die Jalousie an dem Mehrfamilienhaus in der Straße Weichengereuth nach oben gezogen und danach vermutlich mit einem Baseballschläger mehrfach auf die Fensterscheibe eingeschlagen haben, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt über 1000 Euro. Nachbarn erkannten vom Balkon aus eine dunkel gekleidete Person mit einem Kapuzenpullover. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 180 cm großen Mann mit schlanker Statur handeln. Er flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung eines nahegelegenen italienischen Restaurants. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Coburg bittet Zeugen, sich unter Telefon 09561/6450 zu melden. pol