Schon mehr als 100 Jahreskarten für das Waldbad Bad Rodach verkauft

In dem vom Coronavirus und den damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen belasteten Jahr öffnete das Waldbad in Bad Rodach am 8. Juni als erstes Bad der Region. Es sind zwar besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, doch wurden in kurzer Zeit mehr als 100 Jahreskarten verkauft, wie die Stadt Bad Rodach mitteilt. Die 100. Jahreskarte erwarb Familie Lieb aus Meeder. Bei schönem Wetter geht diese regelmäßig ins Waldbad: "Es ist nicht weit zu fahren, es gibt immer einen gemütlichen Liegeplatz, das Bad ist wunderbar kinderfreundlich bei familiengerechten Eintrittspreisen, und für das leibliche Wohl ist am Kiosk gesorgt." So haben die Liebs inzwischen einen "Stammplatz" unweit vom Wasser. Das Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" überreichte der Familie einen Bad Rodacher Einkaufsgutschein, der in vielen Geschäften und Gaststätten eingelöst werden kann.

Bürgermeister Tobias Ehrlicher und dem Stadtrat war es wichtig, den Bürgern der Region ein schönes Freizeitangebot in dieser schwierigen Zeit anzubieten. Das Bad Rodacher Waldbad ist täglich bei schönem Wetter von 9 bis 19 Uhr geöffnet. red