Im Rahmen des Bayern-Ur-Einwohner-Projekts "Wendehals - Geheimnisvoller Vogel im Apfelhain" hat der Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg einen Fotokalender für das Jahr 2021 herausgebracht. Dieser zeigt mit vielen stimmungsvollen Aufnahmen die Schönheit des Naturschutzgebietes Kraiberg bei Baunach, in dem noch viele traditionelle Streuobstwiesen bestehen, die aus unserer Landschaft andernorts verschwunden sind. Viele heimische Tier- und Pflanzenarten, wie der vom Aussterben bedrohte Wendehals sind auf Streuobstwiesen angewiesen. Daher wurden in dem vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz geförderten Projekt unter anderem Streuobstbäume von schädigenden Misteln befreit, und es werden viele neue Bäume nachgepflanzt. Diese durch die Stadt Baunach unterstützten Aktivitäten tragen zum Erhalt dieses Lebensraumes bei. Der Kalender "Am Kraiberg" ist ab Anfang November an der Infothek des Landratsamtes und vielen Rathäusern erhältlich. red