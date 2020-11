In der LBV-Kreisgruppe Coburg hat sich 2020 eine Gruppe junger Naturfotografen zusammengefunden. In einem Fotowettbewerb hat die neue Arbeitsgruppe nun die schönsten Naturfotos des Coburger Landes gekürt und zu einem Kalender zusammengestellt, der seit dieser Woche an vielen Stellen im Coburger Land verkauft wird.

Vielen Naturfotografen fehlt ein Netzwerk, mit dem sie sich über ihr Hobby austauschen können. "Ich hatte schon seit ein paar Jahren im Coburger Raum fotografiert und trotzdem nur wenige Naturfotografen kennengelernt, die aktiv dasselbe Hobby betreiben", erzählt der 20-jährige Urs Leuthäusser, der beim DAV bereits große Fotovorträge hält.

Zusammen mit dem gleichaltrigen Bastian Forkel, der die Leidenschaft für Naturfotografie teilt, hat er deswegen dieses Jahr beim Naturschutzverein LBV Coburg die "Arbeitsgruppe Naturfotografie" gegründet, in der sich Naturfotografen untereinander austauschen, ihr Wissen weitergeben, zusammen auf fotografische Streifzüge gehen, Einsteigerseminare anbieten und zusammen Arten bestimmen können. Um auf die neue Arbeitsgruppe aufmerksam zu machen, hat die LBV-Geschäftsstelle zusammen mit dem Fotoclub Coburg und dem Naturkundemuseum Coburg im Frühling einen Impulsvortrag eines renommierten Naturfotografen organisiert und Infoflyer für die neue Arbeitsgruppe erstellt, die bei diesem Vortrag verteilt wurden. Über 20 Naturfotografen haben sich bislang zusammengefunden.

Trotz Schwierigkeiten durch die Corona-Restriktionen hat die neue Arbeitsgruppe viel Zulauf, sie tauscht sich jeden Tag über eine Whatsapp-Gruppe über ihre Fotos aus und hat mittlerweile die eigene Homepage www.naturfoto-lbv-coburg.de programmiert. "Dabei ist ein Foto schöner als das andere", sagt Frank Reißenweber, Erster Vorsitzender des LBV Coburg. "Ich war total überrascht, wie gut die Gruppe schon ist!"

Wettbewerb ausgerufen

Im Herbst hat die Arbeitsgruppe dann einen besonderen Fotowettbewerb ausgerufen: Und zwar wurden die schönsten Naturfotos des Coburger Landes für einen Fotokalender gesucht. 125 Fotos wurden für den neuen Kalender eingereicht, aus der eine achtköpfige Jury die 13 schönsten auswählte, mit denen dann ein beeindruckender Kalender in DIN A3 zusammengestellt wurde. Dieser kostet 14 Euro und wird ab dieser Woche an mehreren Standorten im Coburger Land verkauft, zum Beispiel bei der Buchhandlung Riemann am Coburger Marktplatz, im Naturkundemuseum, bei der Buchhandlung Stache in Neustadt bei Coburg oder beim LBV direkt unter coburg@lbv.de.

Die Erlöse des Kalenders werden wieder voll in die Naturschutzarbeit im Coburger Land investiert, denn alle Fotografen haben ihre Fotos für den guten Zweck gespendet.

"Wer die Natur und das Coburger Land liebt und sich gleichzeitig für den guten Zweck einsetzen möchte, dem sei der Kalender wärmstens als Weihnachtsgeschenk empfohlen. Wir freuen uns über jedes verkaufte Exemplar", sagt Frank Reißenweber. Wer sich der neuen Arbeitsgruppe noch anschließen möchte, der wendet sich ebenfalls an coburg@lbv.de.