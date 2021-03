Was lange währte, soll endlich gut werden: Schon 2016 machte ein Arbeitskreis Vorschläge für die Neugestaltung der Untersiemauer Ortsdurchfahrt. Bei der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Bauen und Umwelt (IBU) am Dienstag stellte Ingenieur Jürgen Kittner den ersten Entwurfsplan vor.

Viel Grün und parkähnliche Anlagen

Der erste Abschnitt (430 Meter) vom Kreisverkehrsplatz ist bereits fertiggestellt, so dass der große Teil (1330 Meter) durch Coburger und Lichtenfelser Straße bis zum Ortsausgang Ost in Angriff genommen werden kann. Die erforderlichen Arbeiten werden Abschnitt für Abschnitt vorangetrieben und etwa bis 2024 andauern.

Zugleich finden in diesem Bereich Kanalarbeiten statt. Alles zusammen wird rund 3,3 Millionen Euro kosten. Die CO 28 durch Untersiemau soll durchgehend 6,50 Meter breit werden. Diese übergeordnete Straße wird vom Landkreis auf Vordermann gebracht. Auf natürliche Gestaltung durch Bäume und Büsche wird viel Wert gelegt, gleich nach der Abzweigung nach Großheirath soll eine Art Park mit Ortstafel und Informationsecke entstehen. Vom Industriegebiet Nord in die Hauptgemeinde wird ein Gehweg gebaut. Wo es möglich ist, werden Parkflächen geschaffen, Kreuzungen sicherer und Übergänge durch Drückampeln gefahrloser gestaltet. Am östlichen Ortsausgang sollen Grüninseln für eine Verkehrsberuhigung sorgen. Die Bushaltestelle an der Steineller soll barrierefrei und sicherer werden. Auch der Eingangsbereich des Friedhofs soll freundlicher und parkähnlich werden. Das Denkmal für die Gefallenen wird in den Mittelpunkt gerückt werden.

Was noch geplant ist im Gemeindegebiet: Die Gemeindeverbindungsstraße Ziegelsdorf-Buchenrod wird auf etwa 390 Metern für knapp 68 000 Euro saniert.

In der Birkenallee des Gemeindeteils Birkach am Forst waren zehn Bäume dürr und mussten gerodet werden. Grund: Ein Pilz in der Erde. Ersatzbäume für die Pflanzung wurden bereits bestellt. Die Erde wird ebenfalls ausgetauscht. Das kostet die Gemeinde rund 5000 Euro.